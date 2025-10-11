- 자본
- 축소
트레이드:
1 218
이익 거래:
921 (75.61%)
손실 거래:
297 (24.38%)
최고의 거래:
281.34 USD
최악의 거래:
-94.50 USD
총 수익:
5 085.73 USD (246 166 pips)
총 손실:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
연속 최대 이익:
21 (47.87 USD)
연속 최대 이익:
383.22 USD (7)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
7.78%
최대 입금량:
14.99%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
5.53
롱(주식매수):
690 (56.65%)
숏(주식차입매도):
528 (43.35%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.69 USD
평균 이익:
5.52 USD
평균 손실:
-10.20 USD
연속 최대 손실:
5 (-372.13 USD)
연속 최대 손실:
-372.13 USD (5)
월별 성장률:
3.05%
연간 예측:
38.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
372.13 USD (8.47%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.47% (372.13 USD)
자본금별:
5.72% (260.98 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.s
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.s
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +281.34 USD
최악의 거래: -95 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +47.87 USD
연속 최대 손실: -372.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OrcaraGoldExclusive-online"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
69%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
51
100%
1 218
75%
8%
1.67
1.69
USD
USD
8%
1:100