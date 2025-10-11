SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA NewWorld Orcara
Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
Confiabilidade
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 69%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
921 (75.61%)
Negociações com perda:
297 (24.38%)
Melhor negociação:
281.34 USD
Pior negociação:
-94.50 USD
Lucro bruto:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Perda bruta:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (47.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
383.22 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
7.78%
Depósito máximo carregado:
14.99%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.53
Negociações longas:
690 (56.65%)
Negociações curtas:
528 (43.35%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
5.52 USD
Perda média:
-10.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-372.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-372.13 USD (5)
Crescimento mensal:
3.05%
Previsão anual:
38.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
372.13 USD (8.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (372.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.72% (260.98 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.s 1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.s 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.s 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +281.34 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +47.87 USD
Máxima perda consecutiva: -372.13 USD

