Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
921 (75.61%)
Negociações com perda:
297 (24.38%)
Melhor negociação:
281.34 USD
Pior negociação:
-94.50 USD
Lucro bruto:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Perda bruta:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (47.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
383.22 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
7.78%
Depósito máximo carregado:
14.99%
Último negócio:
21 horas atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.53
Negociações longas:
690 (56.65%)
Negociações curtas:
528 (43.35%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.69 USD
Lucro médio:
5.52 USD
Perda média:
-10.20 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-372.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-372.13 USD (5)
Crescimento mensal:
3.05%
Previsão anual:
38.35%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
372.13 USD (8.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (372.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.72% (260.98 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Melhor negociação: +281.34 USD
Pior negociação: -95 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +47.87 USD
Máxima perda consecutiva: -372.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OrcaraGoldExclusive-online" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
