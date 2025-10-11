SeñalesSecciones
EA NewWorld Orcara
Nutthawat Krachaeram

EA NewWorld Orcara

Nutthawat Krachaeram
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 69%
OrcaraGoldExclusive-online
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 218
Transacciones Rentables:
921 (75.61%)
Transacciones Irrentables:
297 (24.38%)
Mejor transacción:
281.34 USD
Peor transacción:
-94.50 USD
Beneficio Bruto:
5 085.73 USD (246 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (47.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
383.22 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
7.78%
Carga máxima del depósito:
14.99%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.53
Transacciones Largas:
690 (56.65%)
Transacciones Cortas:
528 (43.35%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
1.69 USD
Beneficio medio:
5.52 USD
Pérdidas medias:
-10.20 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-372.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-372.13 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.05%
Pronóstico anual:
38.35%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
372.13 USD (8.47%)
Reducción relativa:
De balance:
8.47% (372.13 USD)
De fondos:
5.72% (260.98 USD)

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Reducción
Mejor transacción: +281.34 USD
Peor transacción: -95 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +47.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -372.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OrcaraGoldExclusive-online" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

