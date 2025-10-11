- 成长
交易:
1 218
盈利交易:
921 (75.61%)
亏损交易:
297 (24.38%)
最好交易:
281.34 USD
最差交易:
-94.50 USD
毛利:
5 085.73 USD (246 166 pips)
毛利亏损:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
最大连续赢利:
21 (47.87 USD)
最大连续盈利:
383.22 USD (7)
夏普比率:
0.11
交易活动:
7.78%
最大入金加载:
14.99%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.53
长期交易:
690 (56.65%)
短期交易:
528 (43.35%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.69 USD
平均利润:
5.52 USD
平均损失:
-10.20 USD
最大连续失误:
5 (-372.13 USD)
最大连续亏损:
-372.13 USD (5)
每月增长:
3.05%
年度预测:
38.35%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
372.13 USD (8.47%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (372.13 USD)
净值:
5.72% (260.98 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|2.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|31K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
最好交易: +281.34 USD
最差交易: -95 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +47.87 USD
最大连续亏损: -372.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OrcaraGoldExclusive-online 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
