トレード:
1 218
利益トレード:
921 (75.61%)
損失トレード:
297 (24.38%)
ベストトレード:
281.34 USD
最悪のトレード:
-94.50 USD
総利益:
5 085.73 USD (246 166 pips)
総損失:
-3 029.34 USD (214 776 pips)
最大連続の勝ち:
21 (47.87 USD)
最大連続利益:
383.22 USD (7)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
7.78%
最大入金額:
14.99%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.53
長いトレード:
690 (56.65%)
短いトレード:
528 (43.35%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
1.69 USD
平均利益:
5.52 USD
平均損失:
-10.20 USD
最大連続の負け:
5 (-372.13 USD)
最大連続損失:
-372.13 USD (5)
月間成長:
3.05%
年間予想:
38.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
372.13 USD (8.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (372.13 USD)
エクイティによる:
5.72% (260.98 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|2.1K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|31K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
ベストトレード: +281.34 USD
最悪のトレード: -95 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +47.87 USD
最大連続損失: -372.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OrcaraGoldExclusive-online"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
