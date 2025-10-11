- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
893
Profit Trade:
661 (74.02%)
Loss Trade:
232 (25.98%)
Best Trade:
281.34 USD
Worst Trade:
-94.50 USD
Profitto lordo:
3 772.63 USD (170 676 pips)
Perdita lorda:
-2 286.38 USD (151 848 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (47.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
383.22 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
507 (56.77%)
Short Trade:
386 (43.23%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.71 USD
Perdita media:
-9.86 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-372.13 USD)
Massima perdita consecutiva:
-372.13 USD (5)
Crescita mensile:
4.49%
Previsione annuale:
54.48%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
372.13 USD (8.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (372.13 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|893
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.s
|1.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.s
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +281.34 USD
Worst Trade: -95 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +47.87 USD
Massima perdita consecutiva: -372.13 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OrcaraGoldExclusive-online" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
