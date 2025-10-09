SinyallerBölümler
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 360%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
43 (79.62%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (20.37%)
En iyi işlem:
149.75 USD
En kötü işlem:
-29.24 USD
Brüt kâr:
1 068.78 USD (22 516 pips)
Brüt zarar:
-83.39 USD (1 865 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (413.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
413.55 USD (14)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.57%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
33.70
Alış işlemleri:
19 (35.19%)
Satış işlemleri:
35 (64.81%)
Kâr faktörü:
12.82
Beklenen getiri:
18.25 USD
Ortalama kâr:
24.86 USD
Ortalama zarar:
-7.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-29.24 USD (1)
Aylık büyüme:
360.38%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
29.24 USD (5.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.64% (29.24 USD)
Varlığa göre:
5.34% (51.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 15
GBPJPY 10
EURAUD 7
AUDUSD 4
GOLD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 491
GBPJPY 327
EURAUD 75
AUDUSD 13
GOLD 18
NZDUSD 15
EURNZD 18
USDJPY 15
USDCHF 32
EURJPY 11
GBPNZD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 4.5K
GBPJPY 4.3K
EURAUD 658
AUDUSD 211
GOLD 10K
NZDUSD 70
EURNZD 1.1K
USDJPY 108
USDCHF 511
EURJPY 158
GBPNZD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.75 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +413.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Just make it simple 
İnceleme yok
2025.10.09 18:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
