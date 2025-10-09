СигналыРазделы
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 отзывов
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
180 (52.94%)
Убыточных трейдов:
160 (47.06%)
Лучший трейд:
149.75 USD
Худший трейд:
-150.68 USD
Общая прибыль:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
Общий убыток:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (612.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.03 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
997.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
159 (46.76%)
Коротких трейдов:
181 (53.24%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
21.59 USD
Средний убыток:
-22.53 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-460.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.76 USD (20)
Прирост в месяц:
47.41%
Годовой прогноз:
575.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.62 USD
Максимальная:
1 409.48 USD (90.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.53% (1 392.11 USD)
По эквити:
93.67% (203.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 66
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 228
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.7K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.75 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +612.03 USD
Макс. убыток в серии: -460.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Just make it simple 
Нет отзывов
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
