- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
340
Прибыльных трейдов:
180 (52.94%)
Убыточных трейдов:
160 (47.06%)
Лучший трейд:
149.75 USD
Худший трейд:
-150.68 USD
Общая прибыль:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
Общий убыток:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (612.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
612.03 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
93.38%
Макс. загрузка депозита:
997.67%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
159 (46.76%)
Коротких трейдов:
181 (53.24%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.83 USD
Средняя прибыль:
21.59 USD
Средний убыток:
-22.53 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-460.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-460.76 USD (20)
Прирост в месяц:
47.41%
Годовой прогноз:
575.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
107.62 USD
Максимальная:
1 409.48 USD (90.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
98.53% (1 392.11 USD)
По эквити:
93.67% (203.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|76
|GBPUSD
|68
|GBPJPY
|66
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|11
|EURAUD
|9
|USDCHF
|8
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|GOLDEURO
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|378
|GBPUSD
|490
|GBPJPY
|228
|EURJPY
|-182
|AUDUSD
|-219
|AUDJPY
|-95
|EURNZD
|130
|USDCAD
|118
|EURAUD
|67
|USDCHF
|151
|EURUSD
|-54
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|14
|GBPNZD
|-29
|GOLDEURO
|0
|GBPCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|-81K
|GBPUSD
|11K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURJPY
|-2.9K
|AUDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|EURNZD
|3.6K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|571
|USDCHF
|2.5K
|EURUSD
|-434
|NZDUSD
|70
|USDJPY
|96
|GBPNZD
|-1K
|GOLDEURO
|-9
|GBPCHF
|-2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +149.75 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +612.03 USD
Макс. убыток в серии: -460.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Just make it simple
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-69%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
15
0%
340
52%
93%
1.07
0.83
USD
USD
99%
1:200