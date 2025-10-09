- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
340
盈利交易:
180 (52.94%)
亏损交易:
160 (47.06%)
最好交易:
149.75 USD
最差交易:
-150.68 USD
毛利:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
毛利亏损:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
最大连续赢利:
19 (612.03 USD)
最大连续盈利:
612.03 USD (19)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.38%
最大入金加载:
997.67%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.20
长期交易:
159 (46.76%)
短期交易:
181 (53.24%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
21.59 USD
平均损失:
-22.53 USD
最大连续失误:
20 (-460.76 USD)
最大连续亏损:
-460.76 USD (20)
每月增长:
47.41%
年度预测:
575.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
107.62 USD
最大值:
1 409.48 USD (90.83%)
相对跌幅:
结余:
98.53% (1 392.11 USD)
净值:
93.67% (203.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|76
|GBPUSD
|68
|GBPJPY
|66
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|11
|EURAUD
|9
|USDCHF
|8
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|GOLDEURO
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|378
|GBPUSD
|490
|GBPJPY
|228
|EURJPY
|-182
|AUDUSD
|-219
|AUDJPY
|-95
|EURNZD
|130
|USDCAD
|118
|EURAUD
|67
|USDCHF
|151
|EURUSD
|-54
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|14
|GBPNZD
|-29
|GOLDEURO
|0
|GBPCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|-81K
|GBPUSD
|11K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURJPY
|-2.9K
|AUDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|EURNZD
|3.6K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|571
|USDCHF
|2.5K
|EURUSD
|-434
|NZDUSD
|70
|USDJPY
|96
|GBPNZD
|-1K
|GOLDEURO
|-9
|GBPCHF
|-2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.75 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +612.03 USD
最大连续亏损: -460.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Just make it simple
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-69%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
15
0%
340
52%
93%
1.07
0.83
USD
USD
99%
1:200