Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0条评论
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
340
盈利交易:
180 (52.94%)
亏损交易:
160 (47.06%)
最好交易:
149.75 USD
最差交易:
-150.68 USD
毛利:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
毛利亏损:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
最大连续赢利:
19 (612.03 USD)
最大连续盈利:
612.03 USD (19)
夏普比率:
0.07
交易活动:
93.38%
最大入金加载:
997.67%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.20
长期交易:
159 (46.76%)
短期交易:
181 (53.24%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.83 USD
平均利润:
21.59 USD
平均损失:
-22.53 USD
最大连续失误:
20 (-460.76 USD)
最大连续亏损:
-460.76 USD (20)
每月增长:
47.41%
年度预测:
575.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
107.62 USD
最大值:
1 409.48 USD (90.83%)
相对跌幅:
结余:
98.53% (1 392.11 USD)
净值:
93.67% (203.30 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 66
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 228
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.7K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +149.75 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +612.03 USD
最大连续亏损: -460.76 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Just make it simple 
没有评论
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
