Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 comentarios
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -67%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
344
Transacciones Rentables:
183 (53.19%)
Transacciones Irrentables:
161 (46.80%)
Mejor transacción:
149.75 USD
Peor transacción:
-150.68 USD
Beneficio Bruto:
3 907.98 USD (33 791 080 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 606.05 USD (1 403 620 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (612.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
612.03 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
93.38%
Carga máxima del depósito:
997.67%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.21
Transacciones Largas:
159 (46.22%)
Transacciones Cortas:
185 (53.78%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
21.36 USD
Pérdidas medias:
-22.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-460.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-460.76 USD (20)
Crecimiento al mes:
64.66%
Pronóstico anual:
784.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
107.62 USD
Máxima:
1 409.48 USD (90.83%)
Reducción relativa:
De balance:
98.53% (1 392.11 USD)
De fondos:
93.67% (203.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 69
GBPJPY 67
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 12
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 4
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 378
GBPUSD 508
GBPJPY 229
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 133
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 13
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD -81K
GBPUSD 12K
GBPJPY -4.6K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.7K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 59
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.75 USD
Peor transacción: -151 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 19
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +612.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -460.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMCapitalLtd-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Just make it simple 
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 06:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
