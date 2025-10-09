SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Sky
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 Bewertungen
15 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
340
Gewinntrades:
180 (52.94%)
Verlusttrades:
160 (47.06%)
Bester Trade:
149.75 USD
Schlechtester Trade:
-150.68 USD
Bruttoprofit:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
Bruttoverlust:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (612.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
612.03 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
93.38%
Max deposit load:
997.67%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.20
Long-Positionen:
159 (46.76%)
Short-Positionen:
181 (53.24%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.83 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-22.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-460.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-460.76 USD (20)
Wachstum pro Monat :
47.41%
Jahresprognose:
575.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
107.62 USD
Maximaler:
1 409.48 USD (90.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
98.53% (1 392.11 USD)
Kapital:
93.67% (203.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 66
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 228
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.7K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.75 USD
Schlechtester Trade: -151 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 19
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +612.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -460.76 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Just make it simple 
Keine Bewertungen
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
