シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sky
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
レビュー0件
15週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
340
利益トレード:
180 (52.94%)
損失トレード:
160 (47.06%)
ベストトレード:
149.75 USD
最悪のトレード:
-150.68 USD
総利益:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
総損失:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
最大連続の勝ち:
19 (612.03 USD)
最大連続利益:
612.03 USD (19)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
93.38%
最大入金額:
997.67%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
159 (46.76%)
短いトレード:
181 (53.24%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
21.59 USD
平均損失:
-22.53 USD
最大連続の負け:
20 (-460.76 USD)
最大連続損失:
-460.76 USD (20)
月間成長:
47.41%
年間予想:
575.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
107.62 USD
最大の:
1 409.48 USD (90.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.53% (1 392.11 USD)
エクイティによる:
93.67% (203.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 66
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 228
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.7K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.75 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +612.03 USD
最大連続損失: -460.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Just make it simple 
レビューなし
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sky
30 USD/月
-69%
0
0
USD
253
USD
15
0%
340
52%
93%
1.07
0.83
USD
99%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください