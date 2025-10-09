- 成長
トレード:
340
利益トレード:
180 (52.94%)
損失トレード:
160 (47.06%)
ベストトレード:
149.75 USD
最悪のトレード:
-150.68 USD
総利益:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
総損失:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
最大連続の勝ち:
19 (612.03 USD)
最大連続利益:
612.03 USD (19)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
93.38%
最大入金額:
997.67%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.20
長いトレード:
159 (46.76%)
短いトレード:
181 (53.24%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.83 USD
平均利益:
21.59 USD
平均損失:
-22.53 USD
最大連続の負け:
20 (-460.76 USD)
最大連続損失:
-460.76 USD (20)
月間成長:
47.41%
年間予想:
575.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
107.62 USD
最大の:
1 409.48 USD (90.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
98.53% (1 392.11 USD)
エクイティによる:
93.67% (203.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|76
|GBPUSD
|68
|GBPJPY
|66
|EURJPY
|24
|AUDUSD
|21
|AUDJPY
|13
|EURNZD
|11
|USDCAD
|11
|EURAUD
|9
|USDCHF
|8
|EURUSD
|7
|NZDUSD
|4
|USDJPY
|3
|GBPNZD
|1
|GOLDEURO
|1
|GBPCHF
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|378
|GBPUSD
|490
|GBPJPY
|228
|EURJPY
|-182
|AUDUSD
|-219
|AUDJPY
|-95
|EURNZD
|130
|USDCAD
|118
|EURAUD
|67
|USDCHF
|151
|EURUSD
|-54
|NZDUSD
|15
|USDJPY
|14
|GBPNZD
|-29
|GOLDEURO
|0
|GBPCHF
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|-81K
|GBPUSD
|11K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURJPY
|-2.9K
|AUDUSD
|-2.5K
|AUDJPY
|-1.9K
|EURNZD
|3.6K
|USDCAD
|1.7K
|EURAUD
|571
|USDCHF
|2.5K
|EURUSD
|-434
|NZDUSD
|70
|USDJPY
|96
|GBPNZD
|-1K
|GOLDEURO
|-9
|GBPCHF
|-2
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Just make it simple
