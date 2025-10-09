SegnaliSezioni
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 360%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
54
Profit Trade:
43 (79.62%)
Loss Trade:
11 (20.37%)
Best Trade:
149.75 USD
Worst Trade:
-29.24 USD
Profitto lordo:
1 068.78 USD (22 516 pips)
Perdita lorda:
-83.39 USD (1 865 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (413.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
413.55 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.57%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
33.70
Long Trade:
19 (35.19%)
Short Trade:
35 (64.81%)
Fattore di profitto:
12.82
Profitto previsto:
18.25 USD
Profitto medio:
24.86 USD
Perdita media:
-7.58 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-6.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.24 USD (1)
Crescita mensile:
360.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
29.24 USD (5.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.64% (29.24 USD)
Per equità:
5.34% (51.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 15
GBPJPY 10
EURAUD 7
AUDUSD 4
GOLD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 491
GBPJPY 327
EURAUD 75
AUDUSD 13
GOLD 18
NZDUSD 15
EURNZD 18
USDJPY 15
USDCHF 32
EURJPY 11
GBPNZD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 4.5K
GBPJPY 4.3K
EURAUD 658
AUDUSD 211
GOLD 10K
NZDUSD 70
EURNZD 1.1K
USDJPY 108
USDCHF 511
EURJPY 158
GBPNZD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.75 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +413.55 USD
Massima perdita consecutiva: -6.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Just make it simple 
Non ci sono recensioni
2025.10.09 18:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
