SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Sky
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 avis
Fiabilité
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 360%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
54
Bénéfice trades:
43 (79.62%)
Perte trades:
11 (20.37%)
Meilleure transaction:
149.75 USD
Pire transaction:
-29.24 USD
Bénéfice brut:
1 068.78 USD (22 516 pips)
Perte brute:
-83.39 USD (1 865 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (413.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
413.55 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.50
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.57%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
33.70
Longs trades:
19 (35.19%)
Courts trades:
35 (64.81%)
Facteur de profit:
12.82
Rendement attendu:
18.25 USD
Bénéfice moyen:
24.86 USD
Perte moyenne:
-7.58 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-6.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.24 USD (1)
Croissance mensuelle:
360.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
29.24 USD (5.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.64% (29.24 USD)
Par fonds propres:
5.34% (51.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 15
GBPJPY 10
EURAUD 7
AUDUSD 4
GOLD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
EURJPY 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 491
GBPJPY 327
EURAUD 75
AUDUSD 13
GOLD 18
NZDUSD 15
EURNZD 18
USDJPY 15
USDCHF 32
EURJPY 11
GBPNZD -29
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 4.5K
GBPJPY 4.3K
EURAUD 658
AUDUSD 211
GOLD 10K
NZDUSD 70
EURNZD 1.1K
USDJPY 108
USDCHF 511
EURJPY 158
GBPNZD -1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.75 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +413.55 USD
Perte consécutive maximale: -6.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMCapitalLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Just make it simple 
Aucun avis
2025.10.09 18:45
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.09 18:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 17:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sky
30 USD par mois
360%
0
0
USD
963
USD
2
0%
54
79%
100%
12.81
18.25
USD
6%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.