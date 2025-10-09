시그널섹션
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 리뷰
15
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
341
이익 거래:
181 (53.07%)
손실 거래:
160 (46.92%)
최고의 거래:
149.75 USD
최악의 거래:
-150.68 USD
총 수익:
3 887.22 USD (33 790 082 pips)
총 손실:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
연속 최대 이익:
19 (612.03 USD)
연속 최대 이익:
612.03 USD (19)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
93.38%
최대 입금량:
997.67%
최근 거래:
11 분 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.20
롱(주식매수):
159 (46.63%)
숏(주식차입매도):
182 (53.37%)
수익 요인:
1.08
기대수익:
0.83 USD
평균 이익:
21.48 USD
평균 손실:
-22.53 USD
연속 최대 손실:
20 (-460.76 USD)
연속 최대 손실:
-460.76 USD (20)
월별 성장률:
47.90%
연간 예측:
581.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
107.62 USD
최대한의:
1 409.48 USD (90.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
98.53% (1 392.11 USD)
자본금별:
93.67% (203.30 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 67
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 229
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.6K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +149.75 USD
최악의 거래: -151 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +612.03 USD
연속 최대 손실: -460.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMCapitalLtd-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Just make it simple 
리뷰 없음
2026.01.07 13:50
No swaps are charged on the signal account
2026.01.06 09:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 21:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 17:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 16:06
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.12.28 23:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 19:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 18:05
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 00:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 15:29
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 22:09
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
