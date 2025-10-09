SinaisSeções
Saravana Kumar S

Sky

Saravana Kumar S
0 comentários
15 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -69%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
340
Negociações com lucro:
180 (52.94%)
Negociações com perda:
160 (47.06%)
Melhor negociação:
149.75 USD
Pior negociação:
-150.68 USD
Lucro bruto:
3 886.38 USD (33 789 950 pips)
Perda bruta:
-3 604.84 USD (1 403 583 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (612.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
612.03 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
93.38%
Depósito máximo carregado:
997.67%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.20
Negociações longas:
159 (46.76%)
Negociações curtas:
181 (53.24%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.83 USD
Lucro médio:
21.59 USD
Perda média:
-22.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-460.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-460.76 USD (20)
Crescimento mensal:
47.41%
Previsão anual:
575.21%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
107.62 USD
Máximo:
1 409.48 USD (90.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
98.53% (1 392.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
93.67% (203.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 76
GBPUSD 68
GBPJPY 66
EURJPY 24
AUDUSD 21
AUDJPY 13
EURNZD 11
USDCAD 11
EURAUD 9
USDCHF 8
EURUSD 7
NZDUSD 4
USDJPY 3
GBPNZD 1
GOLDEURO 1
GBPCHF 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 378
GBPUSD 490
GBPJPY 228
EURJPY -182
AUDUSD -219
AUDJPY -95
EURNZD 130
USDCAD 118
EURAUD 67
USDCHF 151
EURUSD -54
NZDUSD 15
USDJPY 14
GBPNZD -29
GOLDEURO 0
GBPCHF 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD -81K
GBPUSD 11K
GBPJPY -4.7K
EURJPY -2.9K
AUDUSD -2.5K
AUDJPY -1.9K
EURNZD 3.6K
USDCAD 1.7K
EURAUD 571
USDCHF 2.5K
EURUSD -434
NZDUSD 70
USDJPY 96
GBPNZD -1K
GOLDEURO -9
GBPCHF -2
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.75 USD
Pior negociação: -151 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +612.03 USD
Máxima perda consecutiva: -460.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Just make it simple 
Sem comentários
