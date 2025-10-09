- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
287
利益トレード:
202 (70.38%)
損失トレード:
85 (29.62%)
ベストトレード:
37.70 EUR
最悪のトレード:
-32.84 EUR
総利益:
765.63 EUR (36 112 pips)
総損失:
-454.66 EUR (29 081 pips)
最大連続の勝ち:
16 (43.29 EUR)
最大連続利益:
72.52 EUR (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
97.08%
最大入金額:
43.12%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.50
長いトレード:
118 (41.11%)
短いトレード:
169 (58.89%)
プロフィットファクター:
1.68
期待されたペイオフ:
1.08 EUR
平均利益:
3.79 EUR
平均損失:
-5.35 EUR
最大連続の負け:
9 (-207.56 EUR)
最大連続損失:
-207.56 EUR (9)
月間成長:
0.74%
年間予想:
8.94%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
207.96 EUR (4.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.72% (207.56 EUR)
エクイティによる:
10.15% (430.98 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|276
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|343
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|768
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +37.70 EUR
最悪のトレード: -33 EUR
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +43.29 EUR
最大連続損失: -207.56 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.74 × 35
|
Exness-Real3
|1.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live
|1.35 × 17
|
AxiTrader-US09-Live
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.52 × 48
|
Tickmill-Live02
|1.58 × 24
|
TickmillUK-Live03
|1.80 × 15
|
ICMarkets-Live04
|1.94 × 16
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|2.00 × 1
86 より多く...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
