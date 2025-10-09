SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
202 (70.38%)
Negociações com perda:
85 (29.62%)
Melhor negociação:
37.70 EUR
Pior negociação:
-32.84 EUR
Lucro bruto:
765.63 EUR (36 112 pips)
Perda bruta:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (43.29 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
72.52 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
97.08%
Depósito máximo carregado:
43.12%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
118 (41.11%)
Negociações curtas:
169 (58.89%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.08 EUR
Lucro médio:
3.79 EUR
Perda média:
-5.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-207.56 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-207.56 EUR (9)
Crescimento mensal:
0.74%
Previsão anual:
8.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
207.96 EUR (4.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.72% (207.56 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.15% (430.98 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCAD 276
AUDCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCAD 343
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 768
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 EUR
Pior negociação: -33 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +43.29 EUR
Máxima perda consecutiva: -207.56 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXCC-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 27
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
AudentiaCapital-Live
0.67 × 6
ICMarkets-Live06
0.74 × 35
Exness-Real3
1.00 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
Tickmill-Live
1.35 × 17
AxiTrader-US09-Live
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.52 × 48
Tickmill-Live02
1.58 × 24
TickmillUK-Live03
1.80 × 15
ICMarkets-Live04
1.94 × 16
Tickmill-Live04
2.00 × 2
XMTrading-Real 11
2.00 × 1
86 mais ...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

2025.10.16 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
