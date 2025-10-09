- Crescimento
Negociações:
287
Negociações com lucro:
202 (70.38%)
Negociações com perda:
85 (29.62%)
Melhor negociação:
37.70 EUR
Pior negociação:
-32.84 EUR
Lucro bruto:
765.63 EUR (36 112 pips)
Perda bruta:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (43.29 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
72.52 EUR (7)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
97.08%
Depósito máximo carregado:
43.12%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
1.50
Negociações longas:
118 (41.11%)
Negociações curtas:
169 (58.89%)
Fator de lucro:
1.68
Valor esperado:
1.08 EUR
Lucro médio:
3.79 EUR
Perda média:
-5.35 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-207.56 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-207.56 EUR (9)
Crescimento mensal:
0.74%
Previsão anual:
8.94%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
207.96 EUR (4.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.72% (207.56 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.15% (430.98 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|276
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCAD
|343
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|768
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +37.70 EUR
Pior negociação: -33 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +43.29 EUR
Máxima perda consecutiva: -207.56 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.74 × 35
|
Exness-Real3
|1.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live
|1.35 × 17
|
AxiTrader-US09-Live
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.52 × 48
|
Tickmill-Live02
|1.58 × 24
|
TickmillUK-Live03
|1.80 × 15
|
ICMarkets-Live04
|1.94 × 16
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|2.00 × 1
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
