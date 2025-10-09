- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
202 (70.38%)
Transacciones Irrentables:
85 (29.62%)
Mejor transacción:
37.70 EUR
Peor transacción:
-32.84 EUR
Beneficio Bruto:
765.63 EUR (36 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (43.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
72.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
97.08%
Carga máxima del depósito:
43.12%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.50
Transacciones Largas:
118 (41.11%)
Transacciones Cortas:
169 (58.89%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
1.08 EUR
Beneficio medio:
3.79 EUR
Pérdidas medias:
-5.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-207.56 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-207.56 EUR (9)
Crecimiento al mes:
0.74%
Pronóstico anual:
8.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
207.96 EUR (4.73%)
Reducción relativa:
De balance:
4.72% (207.56 EUR)
De fondos:
10.15% (430.98 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|276
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NZDCAD
|343
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|768
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +37.70 EUR
Peor transacción: -33 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +43.29 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -207.56 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.74 × 35
|
Exness-Real3
|1.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live
|1.35 × 17
|
AxiTrader-US09-Live
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.52 × 48
|
Tickmill-Live02
|1.58 × 24
|
TickmillUK-Live03
|1.80 × 15
|
ICMarkets-Live04
|1.94 × 16
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|2.00 × 1
otros 86...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
8%
0
0
USD
USD
4.3K
EUR
EUR
23
100%
287
70%
97%
1.68
1.08
EUR
EUR
10%
1:200