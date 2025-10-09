SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 comentarios
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
287
Transacciones Rentables:
202 (70.38%)
Transacciones Irrentables:
85 (29.62%)
Mejor transacción:
37.70 EUR
Peor transacción:
-32.84 EUR
Beneficio Bruto:
765.63 EUR (36 112 pips)
Pérdidas Brutas:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (43.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
72.52 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
97.08%
Carga máxima del depósito:
43.12%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.50
Transacciones Largas:
118 (41.11%)
Transacciones Cortas:
169 (58.89%)
Factor de Beneficio:
1.68
Beneficio Esperado:
1.08 EUR
Beneficio medio:
3.79 EUR
Pérdidas medias:
-5.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-207.56 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-207.56 EUR (9)
Crecimiento al mes:
0.74%
Pronóstico anual:
8.94%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
207.96 EUR (4.73%)
Reducción relativa:
De balance:
4.72% (207.56 EUR)
De fondos:
10.15% (430.98 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCAD 276
AUDCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCAD 343
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 768
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +37.70 EUR
Peor transacción: -33 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +43.29 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -207.56 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXCC-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 27
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
AudentiaCapital-Live
0.67 × 6
ICMarkets-Live06
0.74 × 35
Exness-Real3
1.00 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
Tickmill-Live
1.35 × 17
AxiTrader-US09-Live
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.52 × 48
Tickmill-Live02
1.58 × 24
TickmillUK-Live03
1.80 × 15
ICMarkets-Live04
1.94 × 16
Tickmill-Live04
2.00 × 2
XMTrading-Real 11
2.00 × 1
otros 86...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

No hay comentarios
2025.10.16 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SNOW EAGLE
30 USD al mes
8%
0
0
USD
4.3K
EUR
23
100%
287
70%
97%
1.68
1.08
EUR
10%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.