Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CFHMarkets-Live1 0.00 × 1 ICMarkets-Live03 0.00 × 1 InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 4 ICMarkets-Live17 0.00 × 7 GerchikCo-Live 0.00 × 2 AudentiaCapital-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 11 AxiTrader-US07-Live 0.33 × 3 ICMarkets-Live06 0.65 × 23 Tickmill-Live 0.89 × 9 Tickmill-Live04 1.00 × 1 Darwinex-Live 1.14 × 22 AxioryAsia-02Live 1.33 × 3 Pepperstone-Edge04 1.63 × 8 ICMarkets-Live04 1.82 × 11 JFD-Live02 2.33 × 3 MYFX-US01-Live 2.50 × 2 FusionMarkets-Demo 2.55 × 56 FXOpen-ECN Live Server 3.00 × 2 GlobalPrime-Live 3.00 × 1 AxiTrader-US03-Live 3.00 × 1 ICMarkets-Live05 4.00 × 10 ATCBrokers-US Live 4.00 × 2 55 plus...