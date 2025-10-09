СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
202 (70.38%)
Убыточных трейдов:
85 (29.62%)
Лучший трейд:
37.70 EUR
Худший трейд:
-32.84 EUR
Общая прибыль:
765.63 EUR (36 112 pips)
Общий убыток:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (43.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.52 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
43.12%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
118 (41.11%)
Коротких трейдов:
169 (58.89%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.08 EUR
Средняя прибыль:
3.79 EUR
Средний убыток:
-5.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-207.56 EUR)
Макс. убыток в серии:
-207.56 EUR (9)
Прирост в месяц:
0.74%
Годовой прогноз:
8.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
207.96 EUR (4.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (207.56 EUR)
По эквити:
10.15% (430.98 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 276
AUDCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 343
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 768
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +37.70 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +43.29 EUR
Макс. убыток в серии: -207.56 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 27
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
AudentiaCapital-Live
0.67 × 6
ICMarkets-Live06
0.74 × 35
Exness-Real3
1.00 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
Tickmill-Live
1.35 × 17
AxiTrader-US09-Live
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.52 × 48
Tickmill-Live02
1.58 × 24
TickmillUK-Live03
1.80 × 15
ICMarkets-Live04
1.94 × 16
Tickmill-Live04
2.00 × 2
XMTrading-Real 11
2.00 × 1
еще 86...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

Нет отзывов
2025.10.16 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
