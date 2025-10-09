- Прирост
Всего трейдов:
287
Прибыльных трейдов:
202 (70.38%)
Убыточных трейдов:
85 (29.62%)
Лучший трейд:
37.70 EUR
Худший трейд:
-32.84 EUR
Общая прибыль:
765.63 EUR (36 112 pips)
Общий убыток:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (43.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
72.52 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
97.08%
Макс. загрузка депозита:
43.12%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
1.50
Длинных трейдов:
118 (41.11%)
Коротких трейдов:
169 (58.89%)
Профит фактор:
1.68
Мат. ожидание:
1.08 EUR
Средняя прибыль:
3.79 EUR
Средний убыток:
-5.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-207.56 EUR)
Макс. убыток в серии:
-207.56 EUR (9)
Прирост в месяц:
0.74%
Годовой прогноз:
8.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
207.96 EUR (4.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.72% (207.56 EUR)
По эквити:
10.15% (430.98 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|276
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|343
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|768
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.70 EUR
Худший трейд: -33 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +43.29 EUR
Макс. убыток в серии: -207.56 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.74 × 35
|
Exness-Real3
|1.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live
|1.35 × 17
|
AxiTrader-US09-Live
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.52 × 48
|
Tickmill-Live02
|1.58 × 24
|
TickmillUK-Live03
|1.80 × 15
|
ICMarkets-Live04
|1.94 × 16
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|2.00 × 1
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
