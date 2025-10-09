SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SNOW EAGLE
Gianluca Guarino

SNOW EAGLE

Gianluca Guarino
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 8%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
202 (70.38%)
Verlusttrades:
85 (29.62%)
Bester Trade:
37.70 EUR
Schlechtester Trade:
-32.84 EUR
Bruttoprofit:
765.63 EUR (36 112 pips)
Bruttoverlust:
-454.66 EUR (29 081 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (43.29 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72.52 EUR (7)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
97.08%
Max deposit load:
43.12%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.50
Long-Positionen:
118 (41.11%)
Short-Positionen:
169 (58.89%)
Profit-Faktor:
1.68
Mathematische Gewinnerwartung:
1.08 EUR
Durchschnittlicher Profit:
3.79 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-207.56 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-207.56 EUR (9)
Wachstum pro Monat :
0.74%
Jahresprognose:
8.94%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
207.96 EUR (4.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.72% (207.56 EUR)
Kapital:
10.15% (430.98 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCAD 276
AUDCAD 11
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCAD 343
AUDCAD 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 768
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.70 EUR
Schlechtester Trade: -33 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +43.29 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -207.56 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCC-Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Live1
0.00 × 1
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 9
GerchikCo-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.15 × 27
ICMarkets-Live09
0.25 × 8
AxiTrader-US07-Live
0.33 × 3
AudentiaCapital-Live
0.67 × 6
ICMarkets-Live06
0.74 × 35
Exness-Real3
1.00 × 5
XMTrading-Real 12
1.00 × 1
BCS-Real
1.00 × 1
AxioryAsia-02Live
1.14 × 7
Tickmill-Live
1.35 × 17
AxiTrader-US09-Live
1.50 × 2
Darwinex-Live
1.52 × 48
Tickmill-Live02
1.58 × 24
TickmillUK-Live03
1.80 × 15
ICMarkets-Live04
1.94 × 16
Tickmill-Live04
2.00 × 2
XMTrading-Real 11
2.00 × 1
noch 86 ...
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.

works only on NZDCAD.

stop loss 30% of drawdown.

0.01 lots every 4000.

Minimum recommended capital 4000$.

Keine Bewertungen
2025.10.16 15:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.09 05:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
