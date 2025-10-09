- 자본
- 축소
트레이드:
287
이익 거래:
202 (70.38%)
손실 거래:
85 (29.62%)
최고의 거래:
37.70 EUR
최악의 거래:
-32.84 EUR
총 수익:
765.63 EUR (36 112 pips)
총 손실:
-454.66 EUR (29 081 pips)
연속 최대 이익:
16 (43.29 EUR)
연속 최대 이익:
72.52 EUR (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
97.08%
최대 입금량:
43.12%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.50
롱(주식매수):
118 (41.11%)
숏(주식차입매도):
169 (58.89%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.08 EUR
평균 이익:
3.79 EUR
평균 손실:
-5.35 EUR
연속 최대 손실:
9 (-207.56 EUR)
연속 최대 손실:
-207.56 EUR (9)
월별 성장률:
0.74%
연간 예측:
8.94%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
207.96 EUR (4.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.72% (207.56 EUR)
자본금별:
10.15% (430.98 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|276
|AUDCAD
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCAD
|343
|AUDCAD
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|768
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.70 EUR
최악의 거래: -33 EUR
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +43.29 EUR
연속 최대 손실: -207.56 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Live1
|0.00 × 1
|
InfinoxCapitalLimited-InfinoxUK3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 9
|
GerchikCo-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live09
|0.25 × 8
|
AxiTrader-US07-Live
|0.33 × 3
|
AudentiaCapital-Live
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live06
|0.74 × 35
|
Exness-Real3
|1.00 × 5
|
XMTrading-Real 12
|1.00 × 1
|
BCS-Real
|1.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|1.14 × 7
|
Tickmill-Live
|1.35 × 17
|
AxiTrader-US09-Live
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|1.52 × 48
|
Tickmill-Live02
|1.58 × 24
|
TickmillUK-Live03
|1.80 × 15
|
ICMarkets-Live04
|1.94 × 16
|
Tickmill-Live04
|2.00 × 2
|
XMTrading-Real 11
|2.00 × 1
We have set our proprietary expert 'MG' on this signal.
works only on NZDCAD.
stop loss 30% of drawdown.
0.01 lots every 4000.
Minimum recommended capital 4000$.
리뷰 없음
