- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
80
Kârla kapanan işlemler:
44 (55.00%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (45.00%)
En iyi işlem:
198.39 USD
En kötü işlem:
-168.04 USD
Brüt kâr:
5 035.43 USD (178 197 pips)
Brüt zarar:
-2 386.59 USD (80 915 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (954.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
954.14 USD (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.64
Alış işlemleri:
55 (68.75%)
Satış işlemleri:
25 (31.25%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
33.11 USD
Ortalama kâr:
114.44 USD
Ortalama zarar:
-66.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-556.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-556.03 USD (6)
Aylık büyüme:
88.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
193.91 USD
Maksimum:
727.70 USD (20.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.95% (727.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.7K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|100K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.39 USD
En kötü işlem: -168 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +954.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -556.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
xau fear me
İnceleme yok