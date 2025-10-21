- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
191
利益トレード:
88 (46.07%)
損失トレード:
103 (53.93%)
ベストトレード:
249.00 USD
最悪のトレード:
-202.77 USD
総利益:
11 421.41 USD (382 778 pips)
総損失:
-9 268.70 USD (296 331 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 275.03 USD)
最大連続利益:
2 275.03 USD (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
67.54%
最大入金額:
6.27%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
119 (62.30%)
短いトレード:
72 (37.70%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
11.27 USD
平均利益:
129.79 USD
平均損失:
-89.99 USD
最大連続の負け:
19 (-1 610.81 USD)
最大連続損失:
-2 270.34 USD (14)
月間成長:
-8.32%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
193.91 USD
最大の:
3 333.83 USD (39.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.36% (3 333.83 USD)
エクイティによる:
8.56% (427.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.2K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +249.00 USD
最悪のトレード: -203 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +2 275.03 USD
最大連続損失: -1 610.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
