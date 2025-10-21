- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
88 (46.56%)
Убыточных трейдов:
101 (53.44%)
Лучший трейд:
249.00 USD
Худший трейд:
-202.77 USD
Общая прибыль:
11 421.41 USD (382 778 pips)
Общий убыток:
-9 176.20 USD (291 796 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 275.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 275.03 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
67.54%
Макс. загрузка депозита:
6.27%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
118 (62.43%)
Коротких трейдов:
71 (37.57%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
11.88 USD
Средняя прибыль:
129.79 USD
Средний убыток:
-90.85 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 610.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 270.34 USD (14)
Прирост в месяц:
-17.29%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.91 USD
Максимальная:
3 333.83 USD (39.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.36% (3 333.83 USD)
По эквити:
8.56% (427.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|94K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +249.00 USD
Худший трейд: -203 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +2 275.03 USD
Макс. убыток в серии: -1 610.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
