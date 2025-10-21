- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
193
Gewinntrades:
89 (46.11%)
Verlusttrades:
104 (53.89%)
Bester Trade:
249.00 USD
Schlechtester Trade:
-202.77 USD
Bruttoprofit:
11 521.23 USD (387 788 pips)
Bruttoverlust:
-9 322.30 USD (298 966 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 275.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 275.03 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
67.54%
Max deposit load:
6.27%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
120 (62.18%)
Short-Positionen:
73 (37.82%)
Profit-Faktor:
1.24
Mathematische Gewinnerwartung:
11.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
129.45 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-89.64 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 610.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 270.34 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-11.97%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
193.91 USD
Maximaler:
3 333.83 USD (39.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.36% (3 333.83 USD)
Kapital:
8.56% (427.96 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|180
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2.3K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|92K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +249.00 USD
Schlechtester Trade: -203 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 275.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 610.81 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
noch 259 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
xau fear me
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
95%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
20
0%
193
46%
68%
1.23
11.39
USD
USD
38%
1:50