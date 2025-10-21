SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NvL713
Tono Winardi Gunawan

NvL713

Tono Winardi Gunawan
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 98%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
44 (55.00%)
Loss Trade:
36 (45.00%)
Best Trade:
198.39 USD
Worst Trade:
-168.04 USD
Profitto lordo:
5 035.43 USD (178 197 pips)
Perdita lorda:
-2 386.59 USD (80 915 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (954.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
954.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
55 (68.75%)
Short Trade:
25 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
33.11 USD
Profitto medio:
114.44 USD
Perdita media:
-66.29 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-556.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.03 USD (6)
Crescita mensile:
88.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.91 USD
Massimale:
727.70 USD (20.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.95% (727.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 67
CHFJPY 7
GBPJPY 6
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.7K
CHFJPY -36
GBPJPY -19
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 100K
CHFJPY -2.2K
GBPJPY -878
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.39 USD
Worst Trade: -168 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +954.14 USD
Massima perdita consecutiva: -556.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
GFIC-Real1
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Youtradefx-Real
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 3
NAS-Real
0.00 × 5
SFM-Demo
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PriceMarkets-Live
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
254 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
xau fear me
Non ci sono recensioni
2025.10.21 09:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 06:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.21 06:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 06:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.08 06:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.08 06:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati