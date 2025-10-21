- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
80
Profit Trade:
44 (55.00%)
Loss Trade:
36 (45.00%)
Best Trade:
198.39 USD
Worst Trade:
-168.04 USD
Profitto lordo:
5 035.43 USD (178 197 pips)
Perdita lorda:
-2 386.59 USD (80 915 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (954.14 USD)
Massimo profitto consecutivo:
954.14 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
3.64
Long Trade:
55 (68.75%)
Short Trade:
25 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
33.11 USD
Profitto medio:
114.44 USD
Perdita media:
-66.29 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-556.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-556.03 USD (6)
Crescita mensile:
88.26%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
193.91 USD
Massimale:
727.70 USD (20.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.95% (727.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|67
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.7K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|100K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.39 USD
Worst Trade: -168 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +954.14 USD
Massima perdita consecutiva: -556.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
SFM-Demo
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
