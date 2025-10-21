- 자본
- 축소
트레이드:
219
이익 거래:
102 (46.57%)
손실 거래:
117 (53.42%)
최고의 거래:
249.00 USD
최악의 거래:
-202.77 USD
총 수익:
12 501.87 USD (447 164 pips)
총 손실:
-10 089.67 USD (338 286 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 275.03 USD)
연속 최대 이익:
2 275.03 USD (12)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
67.19%
최대 입금량:
6.27%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.71
롱(주식매수):
145 (66.21%)
숏(주식차입매도):
74 (33.79%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
11.01 USD
평균 이익:
122.57 USD
평균 손실:
-86.24 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 610.81 USD)
연속 최대 손실:
-2 270.34 USD (14)
월별 성장률:
1.58%
연간 예측:
19.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
193.91 USD
최대한의:
3 419.14 USD (40.76%)
상대적 삭감:
잔고별:
39.29% (3 419.14 USD)
자본금별:
8.56% (427.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|206
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.5K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|112K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +249.00 USD
최악의 거래: -203 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +2 275.03 USD
연속 최대 손실: -1 610.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 5
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
xau fear me
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
100%
0
0
USD
USD
8.3K
USD
USD
21
0%
219
46%
67%
1.23
11.01
USD
USD
39%
1:50