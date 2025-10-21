- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
191
盈利交易:
88 (46.07%)
亏损交易:
103 (53.93%)
最好交易:
249.00 USD
最差交易:
-202.77 USD
毛利:
11 421.41 USD (382 778 pips)
毛利亏损:
-9 268.70 USD (296 331 pips)
最大连续赢利:
12 (2 275.03 USD)
最大连续盈利:
2 275.03 USD (12)
夏普比率:
0.13
交易活动:
67.54%
最大入金加载:
6.27%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.65
长期交易:
119 (62.30%)
短期交易:
72 (37.70%)
利润因子:
1.23
预期回报:
11.27 USD
平均利润:
129.79 USD
平均损失:
-89.99 USD
最大连续失误:
19 (-1 610.81 USD)
最大连续亏损:
-2 270.34 USD (14)
每月增长:
-8.32%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
193.91 USD
最大值:
3 333.83 USD (39.74%)
相对跌幅:
结余:
38.36% (3 333.83 USD)
净值:
8.56% (427.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.2K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|90K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +249.00 USD
最差交易: -203 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +2 275.03 USD
最大连续亏损: -1 610.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
xau fear me
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
94%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
20
0%
191
46%
68%
1.23
11.27
USD
USD
38%
1:50