- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
191
Negociações com lucro:
88 (46.07%)
Negociações com perda:
103 (53.93%)
Melhor negociação:
249.00 USD
Pior negociação:
-202.77 USD
Lucro bruto:
11 421.41 USD (382 778 pips)
Perda bruta:
-9 268.70 USD (296 331 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 275.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 275.03 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
67.54%
Depósito máximo carregado:
6.27%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
119 (62.30%)
Negociações curtas:
72 (37.70%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
11.27 USD
Lucro médio:
129.79 USD
Perda média:
-89.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 610.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 270.34 USD (14)
Crescimento mensal:
-8.32%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
193.91 USD
Máximo:
3 333.83 USD (39.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.36% (3 333.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.56% (427.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.2K
|CHFJPY
|-36
|GBPJPY
|-19
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|CHFJPY
|-2.2K
|GBPJPY
|-878
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +249.00 USD
Pior negociação: -203 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +2 275.03 USD
Máxima perda consecutiva: -1 610.81 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 1
|
GFIC-Real1
|0.00 × 4
