- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
6.38 USD
En kötü işlem:
-7.87 USD
Brüt kâr:
18.32 USD (1 893 pips)
Brüt zarar:
-7.87 USD (780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (16.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.97 USD (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
11 saat önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
1.33
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
1.05 USD
Ortalama kâr:
2.04 USD
Ortalama zarar:
-7.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-7.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.87 USD (1)
Aylık büyüme:
1.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.52 USD
Maksimum:
7.87 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (7.87 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.38 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.97 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
SMC
İnceleme yok