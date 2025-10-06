- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
648
利益トレード:
518 (79.93%)
損失トレード:
130 (20.06%)
ベストトレード:
19.59 USD
最悪のトレード:
-157.56 USD
総利益:
901.70 USD (302 974 pips)
総損失:
-833.86 USD (191 485 pips)
最大連続の勝ち:
23 (32.56 USD)
最大連続利益:
37.00 USD (7)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
13.30%
最大入金額:
17.66%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
100
平均保有時間:
39 分
リカバリーファクター:
0.24
長いトレード:
445 (68.67%)
短いトレード:
203 (31.33%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.10 USD
平均利益:
1.74 USD
平均損失:
-6.41 USD
最大連続の負け:
4 (-53.32 USD)
最大連続損失:
-206.50 USD (3)
月間成長:
32.83%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
135.14 USD
最大の:
288.11 USD (38.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.14% (288.11 USD)
エクイティによる:
64.46% (508.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|609
|BTCUSD
|29
|AUDCAD+
|9
|XAGUSD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|43
|BTCUSD
|7
|AUDCAD+
|12
|XAGUSD+
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|31K
|BTCUSD
|80K
|AUDCAD+
|251
|XAGUSD+
|62
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.59 USD
最悪のトレード: -158 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +32.56 USD
最大連続損失: -53.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
SMC
