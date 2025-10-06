SeñalesSecciones
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 1%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
648
Transacciones Rentables:
518 (79.93%)
Transacciones Irrentables:
130 (20.06%)
Mejor transacción:
19.59 USD
Peor transacción:
-157.56 USD
Beneficio Bruto:
901.70 USD (302 974 pips)
Pérdidas Brutas:
-833.86 USD (191 485 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (32.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.00 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
13.30%
Carga máxima del depósito:
17.66%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
100
Tiempo medio de espera:
39 minutos
Factor de Recuperación:
0.24
Transacciones Largas:
445 (68.67%)
Transacciones Cortas:
203 (31.33%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.10 USD
Beneficio medio:
1.74 USD
Pérdidas medias:
-6.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-53.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-206.50 USD (3)
Crecimiento al mes:
32.83%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
135.14 USD
Máxima:
288.11 USD (38.26%)
Reducción relativa:
De balance:
38.14% (288.11 USD)
De fondos:
64.46% (508.95 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 609
BTCUSD 29
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 43
BTCUSD 7
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 80K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.59 USD
Peor transacción: -158 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +32.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

SMC
No hay comentarios
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
