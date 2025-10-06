信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Jizi101
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0条评论
可靠性
12
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 0%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
645
盈利交易:
516 (80.00%)
亏损交易:
129 (20.00%)
最好交易:
19.59 USD
最差交易:
-157.56 USD
毛利:
898.46 USD (302 636 pips)
毛利亏损:
-833.68 USD (191 474 pips)
最大连续赢利:
23 (32.56 USD)
最大连续盈利:
37.00 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
13.30%
最大入金加载:
17.66%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
205
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
0.22
长期交易:
445 (68.99%)
短期交易:
200 (31.01%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-6.46 USD
最大连续失误:
4 (-53.32 USD)
最大连续亏损:
-206.50 USD (3)
每月增长:
32.33%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
135.14 USD
最大值:
288.11 USD (38.26%)
相对跌幅:
结余:
38.14% (288.11 USD)
净值:
64.46% (508.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 606
BTCUSD 29
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 40
BTCUSD 7
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 80K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.59 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.56 USD
最大连续亏损: -53.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

SMC
没有评论
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Jizi101
每月100 USD
0%
0
0
USD
700
USD
12
78%
645
80%
13%
1.07
0.10
USD
64%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载