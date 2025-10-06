- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
645
盈利交易:
516 (80.00%)
亏损交易:
129 (20.00%)
最好交易:
19.59 USD
最差交易:
-157.56 USD
毛利:
898.46 USD (302 636 pips)
毛利亏损:
-833.68 USD (191 474 pips)
最大连续赢利:
23 (32.56 USD)
最大连续盈利:
37.00 USD (7)
夏普比率:
0.02
交易活动:
13.30%
最大入金加载:
17.66%
最近交易:
29 几分钟前
每周交易:
205
平均持有时间:
39 分钟
采收率:
0.22
长期交易:
445 (68.99%)
短期交易:
200 (31.01%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.10 USD
平均利润:
1.74 USD
平均损失:
-6.46 USD
最大连续失误:
4 (-53.32 USD)
最大连续亏损:
-206.50 USD (3)
每月增长:
32.33%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
135.14 USD
最大值:
288.11 USD (38.26%)
相对跌幅:
结余:
38.14% (288.11 USD)
净值:
64.46% (508.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|606
|BTCUSD
|29
|AUDCAD+
|9
|XAGUSD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|40
|BTCUSD
|7
|AUDCAD+
|12
|XAGUSD+
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|31K
|BTCUSD
|80K
|AUDCAD+
|251
|XAGUSD+
|62
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.59 USD
最差交易: -158 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +32.56 USD
最大连续亏损: -53.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
SMC
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
0%
0
0
USD
USD
700
USD
USD
12
78%
645
80%
13%
1.07
0.10
USD
USD
64%
1:500