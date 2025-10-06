- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
643
Прибыльных трейдов:
514 (79.93%)
Убыточных трейдов:
129 (20.06%)
Лучший трейд:
19.59 USD
Худший трейд:
-157.56 USD
Общая прибыль:
890.78 USD (301 854 pips)
Общий убыток:
-833.68 USD (191 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (32.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.00 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.30%
Макс. загрузка депозита:
17.66%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
316
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
443 (68.90%)
Коротких трейдов:
200 (31.10%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-6.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-206.50 USD (3)
Прирост в месяц:
29.78%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.14 USD
Максимальная:
288.11 USD (38.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.14% (288.11 USD)
По эквити:
64.46% (508.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|604
|BTCUSD
|29
|AUDCAD+
|9
|XAGUSD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|32
|BTCUSD
|7
|AUDCAD+
|12
|XAGUSD+
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|30K
|BTCUSD
|80K
|AUDCAD+
|251
|XAGUSD+
|62
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.59 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.56 USD
Макс. убыток в серии: -53.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
SMC
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
843
USD
USD
12
78%
643
79%
13%
1.06
0.09
USD
USD
64%
1:500