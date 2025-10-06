СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Jizi101
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
643
Прибыльных трейдов:
514 (79.93%)
Убыточных трейдов:
129 (20.06%)
Лучший трейд:
19.59 USD
Худший трейд:
-157.56 USD
Общая прибыль:
890.78 USD (301 854 pips)
Общий убыток:
-833.68 USD (191 474 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (32.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
37.00 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
13.30%
Макс. загрузка депозита:
17.66%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
316
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
0.20
Длинных трейдов:
443 (68.90%)
Коротких трейдов:
200 (31.10%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.09 USD
Средняя прибыль:
1.73 USD
Средний убыток:
-6.46 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-53.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-206.50 USD (3)
Прирост в месяц:
29.78%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135.14 USD
Максимальная:
288.11 USD (38.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.14% (288.11 USD)
По эквити:
64.46% (508.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 604
BTCUSD 29
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 32
BTCUSD 7
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ 30K
BTCUSD 80K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.59 USD
Худший трейд: -158 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +32.56 USD
Макс. убыток в серии: -53.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

SMC
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Jizi101
100 USD в месяц
-1%
0
0
USD
843
USD
12
78%
643
79%
13%
1.06
0.09
USD
64%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.