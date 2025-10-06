SignaleKategorien
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
654
Gewinntrades:
523 (79.96%)
Verlusttrades:
131 (20.03%)
Bester Trade:
19.59 USD
Schlechtester Trade:
-157.56 USD
Bruttoprofit:
916.19 USD (304 456 pips)
Bruttoverlust:
-836.58 USD (191 750 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (32.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.00 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
13.30%
Max deposit load:
17.66%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
38 Minuten
Erholungsfaktor:
0.28
Long-Positionen:
451 (68.96%)
Short-Positionen:
203 (31.04%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
0.12 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-53.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-206.50 USD (3)
Wachstum pro Monat :
35.00%
Algo-Trading:
79%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135.14 USD
Maximaler:
288.11 USD (38.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.14% (288.11 USD)
Kapital:
64.46% (508.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 615
BTCUSD 29
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 54
BTCUSD 7
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ 33K
BTCUSD 80K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.59 USD
Schlechtester Trade: -158 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +32.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "STARTRADERFinancial-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

SMC
Keine Bewertungen
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Jizi101
100 USD pro Monat
2%
0
0
USD
727
USD
12
79%
654
79%
13%
1.09
0.12
USD
64%
1:500
