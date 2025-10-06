SinaisSeções
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
648
Negociações com lucro:
518 (79.93%)
Negociações com perda:
130 (20.06%)
Melhor negociação:
19.59 USD
Pior negociação:
-157.56 USD
Lucro bruto:
901.70 USD (302 974 pips)
Perda bruta:
-833.86 USD (191 485 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (32.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.00 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.30%
Depósito máximo carregado:
17.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
445 (68.67%)
Negociações curtas:
203 (31.33%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-6.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-53.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-206.50 USD (3)
Crescimento mensal:
32.83%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135.14 USD
Máximo:
288.11 USD (38.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.14% (288.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.46% (508.95 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 609
BTCUSD 29
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 43
BTCUSD 7
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ 31K
BTCUSD 80K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.59 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.56 USD
Máxima perda consecutiva: -53.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

SMC
Sem comentários
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.06 21:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
