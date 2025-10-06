- Crescimento
Negociações:
648
Negociações com lucro:
518 (79.93%)
Negociações com perda:
130 (20.06%)
Melhor negociação:
19.59 USD
Pior negociação:
-157.56 USD
Lucro bruto:
901.70 USD (302 974 pips)
Perda bruta:
-833.86 USD (191 485 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (32.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
37.00 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
13.30%
Depósito máximo carregado:
17.66%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
100
Tempo médio de espera:
39 minutos
Fator de recuperação:
0.24
Negociações longas:
445 (68.67%)
Negociações curtas:
203 (31.33%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.10 USD
Lucro médio:
1.74 USD
Perda média:
-6.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-53.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-206.50 USD (3)
Crescimento mensal:
32.83%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135.14 USD
Máximo:
288.11 USD (38.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.14% (288.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.46% (508.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|609
|BTCUSD
|29
|AUDCAD+
|9
|XAGUSD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|43
|BTCUSD
|7
|AUDCAD+
|12
|XAGUSD+
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|31K
|BTCUSD
|80K
|AUDCAD+
|251
|XAGUSD+
|62
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.59 USD
Pior negociação: -158 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +32.56 USD
Máxima perda consecutiva: -53.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
SMC
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
765
USD
USD
12
78%
648
79%
13%
1.08
0.10
USD
USD
64%
1:500