Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
6.38 USD
Worst Trade:
-7.87 USD
Profitto lordo:
18.32 USD (1 893 pips)
Perdita lorda:
-7.87 USD (780 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.97 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.97 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
1.33
Long Trade:
10 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.33
Profitto previsto:
1.05 USD
Profitto medio:
2.04 USD
Perdita media:
-7.87 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-7.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.87 USD (1)
Crescita mensile:
1.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.52 USD
Massimale:
7.87 USD (1.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.31% (7.87 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD+
|10
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD+
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.38 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.97 USD
Massima perdita consecutiva: -7.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "STARTRADERFinancial-Live2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
