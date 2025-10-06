시그널섹션
Emmanuel Lawal

Jizi101

Emmanuel Lawal
0 리뷰
14
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -25%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
664
이익 거래:
530 (79.81%)
손실 거래:
134 (20.18%)
최고의 거래:
19.59 USD
최악의 거래:
-192.14 USD
총 수익:
941.54 USD (318 906 pips)
총 손실:
-1 055.72 USD (255 567 pips)
연속 최대 이익:
23 (32.56 USD)
연속 최대 이익:
37.00 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
21.19%
최대 입금량:
17.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
58 분
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
457 (68.83%)
숏(주식차입매도):
207 (31.17%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
1.78 USD
평균 손실:
-7.88 USD
연속 최대 손실:
4 (-53.32 USD)
연속 최대 손실:
-219.14 USD (3)
월별 성장률:
-4.18%
연간 예측:
-50.71%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135.14 USD
최대한의:
288.11 USD (38.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.72% (269.72 USD)
자본금별:
71.31% (519.03 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD+ 622
BTCUSD 32
AUDCAD+ 9
XAGUSD+ 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD+ -124
BTCUSD -8
AUDCAD+ 12
XAGUSD+ 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD+ 16K
BTCUSD 47K
AUDCAD+ 251
XAGUSD+ 62
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.59 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +32.56 USD
연속 최대 손실: -53.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

SMC
리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 11:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 13:47
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 14:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 04:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.22% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 15:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.14 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.19 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.09 04:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.08 09:33
High risk of negative slippage when copying deals
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Jizi101
월별 100 USD
-25%
0
0
USD
533
USD
14
78%
664
79%
21%
0.89
-0.17
USD
71%
1:500
