트레이드:
664
이익 거래:
530 (79.81%)
손실 거래:
134 (20.18%)
최고의 거래:
19.59 USD
최악의 거래:
-192.14 USD
총 수익:
941.54 USD (318 906 pips)
총 손실:
-1 055.72 USD (255 567 pips)
연속 최대 이익:
23 (32.56 USD)
연속 최대 이익:
37.00 USD (7)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
21.19%
최대 입금량:
17.66%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
58 분
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
457 (68.83%)
숏(주식차입매도):
207 (31.17%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
1.78 USD
평균 손실:
-7.88 USD
연속 최대 손실:
4 (-53.32 USD)
연속 최대 손실:
-219.14 USD (3)
월별 성장률:
-4.18%
연간 예측:
-50.71%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135.14 USD
최대한의:
288.11 USD (38.26%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.72% (269.72 USD)
자본금별:
71.31% (519.03 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|622
|BTCUSD
|32
|AUDCAD+
|9
|XAGUSD+
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|-124
|BTCUSD
|-8
|AUDCAD+
|12
|XAGUSD+
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|16K
|BTCUSD
|47K
|AUDCAD+
|251
|XAGUSD+
|62
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
최고의 거래: +19.59 USD
최악의 거래: -192 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +32.56 USD
연속 최대 손실: -53.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
