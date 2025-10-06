- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
35 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (32.69%)
En iyi işlem:
535.00 BRL
En kötü işlem:
-1 058.00 BRL
Brüt kâr:
3 630.00 BRL (18 354 pips)
Brüt zarar:
-3 631.00 BRL (56 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 920.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 920.00 BRL (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
23 (44.23%)
Satış işlemleri:
29 (55.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 BRL
Ortalama kâr:
103.71 BRL
Ortalama zarar:
-213.59 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-512.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 058.00 BRL (1)
Aylık büyüme:
24.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 271.00 BRL
Maksimum:
1 322.00 BRL (33.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|44
|WINQ25
|4
|WDOU25
|3
|WDOX25
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|194
|WINQ25
|-32
|WDOU25
|-95
|WDOX25
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|2.9K
|WINQ25
|1.6K
|WDOU25
|-28K
|WDOX25
|-16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +535.00 BRL
En kötü işlem: -1 058 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 920.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -512.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
İnceleme yok