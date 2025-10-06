SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
52
Kârla kapanan işlemler:
35 (67.30%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (32.69%)
En iyi işlem:
535.00 BRL
En kötü işlem:
-1 058.00 BRL
Brüt kâr:
3 630.00 BRL (18 354 pips)
Brüt zarar:
-3 631.00 BRL (56 820 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (1 920.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 920.00 BRL (20)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
23 (44.23%)
Satış işlemleri:
29 (55.77%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.02 BRL
Ortalama kâr:
103.71 BRL
Ortalama zarar:
-213.59 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-512.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 058.00 BRL (1)
Aylık büyüme:
24.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 271.00 BRL
Maksimum:
1 322.00 BRL (33.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 44
WINQ25 4
WDOU25 3
WDOX25 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 194
WINQ25 -32
WDOU25 -95
WDOX25 -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 2.9K
WINQ25 1.6K
WDOU25 -28K
WDOX25 -16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +535.00 BRL
En kötü işlem: -1 058 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 920.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -512.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



İnceleme yok
2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
