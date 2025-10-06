シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
レビュー0件
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
58 (61.05%)
損失トレード:
37 (38.95%)
ベストトレード:
1 741.50 BRL
最悪のトレード:
-1 263.50 BRL
総利益:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
総損失:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 920.00 BRL)
最大連続利益:
3 263.00 BRL (8)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
50.20%
最大入金額:
322.58%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
46 (48.42%)
短いトレード:
49 (51.58%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-13.15 BRL
平均利益:
144.53 BRL
平均損失:
-260.32 BRL
最大連続の負け:
7 (-1 197.00 BRL)
最大連続損失:
-2 527.00 BRL (3)
月間成長:
-54.87%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 798.00 BRL
最大の:
3 973.00 BRL (65.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.10% (3 973.00 BRL)
エクイティによる:
95.05% (2 383.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 741.50 BRL
最悪のトレード: -1 264 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 920.00 BRL
最大連続損失: -1 197.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



レビューなし
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trade na unha NoBot
30 USD/月
-43%
0
0
USD
2K
BRL
20
0%
95
61%
50%
0.87
-13.15
BRL
95%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください