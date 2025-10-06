- 成長
トレード:
95
利益トレード:
58 (61.05%)
損失トレード:
37 (38.95%)
ベストトレード:
1 741.50 BRL
最悪のトレード:
-1 263.50 BRL
総利益:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
総損失:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 920.00 BRL)
最大連続利益:
3 263.00 BRL (8)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
50.20%
最大入金額:
322.58%
最近のトレード:
13 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
46 (48.42%)
短いトレード:
49 (51.58%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-13.15 BRL
平均利益:
144.53 BRL
平均損失:
-260.32 BRL
最大連続の負け:
7 (-1 197.00 BRL)
最大連続損失:
-2 527.00 BRL (3)
月間成長:
-54.87%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 798.00 BRL
最大の:
3 973.00 BRL (65.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
82.10% (3 973.00 BRL)
エクイティによる:
95.05% (2 383.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
