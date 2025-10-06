- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
58 (61.05%)
Negociações com perda:
37 (38.95%)
Melhor negociação:
1 741.50 BRL
Pior negociação:
-1 263.50 BRL
Lucro bruto:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Perda bruta:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 920.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
3 263.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
50.20%
Depósito máximo carregado:
322.58%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
46 (48.42%)
Negociações curtas:
49 (51.58%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-13.15 BRL
Lucro médio:
144.53 BRL
Perda média:
-260.32 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 197.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 527.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-54.87%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 798.00 BRL
Máximo:
3 973.00 BRL (65.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.10% (3 973.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
95.05% (2 383.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 741.50 BRL
Pior negociação: -1 264 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 920.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 197.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
