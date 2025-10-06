SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 comentários
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
58 (61.05%)
Negociações com perda:
37 (38.95%)
Melhor negociação:
1 741.50 BRL
Pior negociação:
-1 263.50 BRL
Lucro bruto:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Perda bruta:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 920.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
3 263.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
50.20%
Depósito máximo carregado:
322.58%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
46 (48.42%)
Negociações curtas:
49 (51.58%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-13.15 BRL
Lucro médio:
144.53 BRL
Perda média:
-260.32 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-1 197.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-2 527.00 BRL (3)
Crescimento mensal:
-54.87%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 798.00 BRL
Máximo:
3 973.00 BRL (65.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
82.10% (3 973.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
95.05% (2 383.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 741.50 BRL
Pior negociação: -1 264 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 920.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 197.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



Sem comentários
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
