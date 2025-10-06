- Incremento
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
58 (61.05%)
Transacciones Irrentables:
37 (38.95%)
Mejor transacción:
1 741.50 BRL
Peor transacción:
-1 263.50 BRL
Beneficio Bruto:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 920.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
3 263.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
50.20%
Carga máxima del depósito:
322.58%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
46 (48.42%)
Transacciones Cortas:
49 (51.58%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-13.15 BRL
Beneficio medio:
144.53 BRL
Pérdidas medias:
-260.32 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 197.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 527.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-54.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 798.00 BRL
Máxima:
3 973.00 BRL (65.53%)
Reducción relativa:
De balance:
82.10% (3 973.00 BRL)
De fondos:
95.05% (2 383.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Mejor transacción: +1 741.50 BRL
Peor transacción: -1 264 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 920.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 197.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
