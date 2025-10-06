SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 comentarios
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
58 (61.05%)
Transacciones Irrentables:
37 (38.95%)
Mejor transacción:
1 741.50 BRL
Peor transacción:
-1 263.50 BRL
Beneficio Bruto:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 920.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
3 263.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
50.20%
Carga máxima del depósito:
322.58%
Último trade:
11 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
46 (48.42%)
Transacciones Cortas:
49 (51.58%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-13.15 BRL
Beneficio medio:
144.53 BRL
Pérdidas medias:
-260.32 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-1 197.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 527.00 BRL (3)
Crecimiento al mes:
-54.87%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 798.00 BRL
Máxima:
3 973.00 BRL (65.53%)
Reducción relativa:
De balance:
82.10% (3 973.00 BRL)
De fondos:
95.05% (2 383.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 741.50 BRL
Peor transacción: -1 264 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 920.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 197.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



No hay comentarios
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Trade na unha NoBot
30 USD al mes
-43%
0
0
USD
2K
BRL
20
0%
95
61%
50%
0.87
-13.15
BRL
95%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.