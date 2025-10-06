SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 recensioni
10 settimane
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
35 (67.30%)
Loss Trade:
17 (32.69%)
Best Trade:
535.00 BRL
Worst Trade:
-1 058.00 BRL
Profitto lordo:
3 630.00 BRL (18 354 pips)
Perdita lorda:
-3 631.00 BRL (56 820 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 920.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 920.00 BRL (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
23 (44.23%)
Short Trade:
29 (55.77%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 BRL
Profitto medio:
103.71 BRL
Perdita media:
-213.59 BRL
Massime perdite consecutive:
4 (-512.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 058.00 BRL (1)
Crescita mensile:
24.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 271.00 BRL
Massimale:
1 322.00 BRL (33.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 44
WINQ25 4
WDOU25 3
WDOX25 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 194
WINQ25 -32
WDOU25 -95
WDOX25 -68
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 2.9K
WINQ25 1.6K
WDOU25 -28K
WDOX25 -16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +535.00 BRL
Worst Trade: -1 058 BRL
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 920.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -512.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



2025.10.06 21:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
