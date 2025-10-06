- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
52
Profit Trade:
35 (67.30%)
Loss Trade:
17 (32.69%)
Best Trade:
535.00 BRL
Worst Trade:
-1 058.00 BRL
Profitto lordo:
3 630.00 BRL (18 354 pips)
Perdita lorda:
-3 631.00 BRL (56 820 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (1 920.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 920.00 BRL (20)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
23 (44.23%)
Short Trade:
29 (55.77%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.02 BRL
Profitto medio:
103.71 BRL
Perdita media:
-213.59 BRL
Massime perdite consecutive:
4 (-512.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 058.00 BRL (1)
Crescita mensile:
24.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 271.00 BRL
Massimale:
1 322.00 BRL (33.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|44
|WINQ25
|4
|WDOU25
|3
|WDOX25
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|194
|WINQ25
|-32
|WDOU25
|-95
|WDOX25
|-68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|2.9K
|WINQ25
|1.6K
|WDOU25
|-28K
|WDOX25
|-16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +535.00 BRL
Worst Trade: -1 058 BRL
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 920.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -512.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
