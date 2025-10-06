시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 리뷰
22
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -47%
XPMT5-PRD
1:1
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
96
이익 거래:
58 (60.41%)
손실 거래:
38 (39.58%)
최고의 거래:
1 741.50 BRL
최악의 거래:
-1 263.50 BRL
총 수익:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
총 손실:
-9 789.00 BRL (90 597 pips)
연속 최대 이익:
20 (1 920.00 BRL)
연속 최대 이익:
3 263.00 BRL (8)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
44.52%
최대 입금량:
322.58%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
-0.35
롱(주식매수):
47 (48.96%)
숏(주식차입매도):
49 (51.04%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-14.65 BRL
평균 이익:
144.53 BRL
평균 손실:
-257.61 BRL
연속 최대 손실:
7 (-1 197.00 BRL)
연속 최대 손실:
-2 527.00 BRL (3)
월별 성장률:
-2.01%
연간 예측:
-24.40%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 798.00 BRL
최대한의:
3 973.00 BRL (65.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
82.10% (3 973.00 BRL)
자본금별:
95.05% (2 383.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
WING26 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
WING26 -69
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
WING26 -785
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 741.50 BRL
최악의 거래: -1 264 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1 920.00 BRL
연속 최대 손실: -1 197.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Trade na unha NoBot
월별 30 USD
-47%
0
0
USD
2K
BRL
22
0%
96
60%
45%
0.85
-14.65
BRL
95%
1:1
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.