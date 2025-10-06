信号部分
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0条评论
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
95
盈利交易:
58 (61.05%)
亏损交易:
37 (38.95%)
最好交易:
1 741.50 BRL
最差交易:
-1 263.50 BRL
毛利:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
毛利亏损:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
最大连续赢利:
20 (1 920.00 BRL)
最大连续盈利:
3 263.00 BRL (8)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
50.20%
最大入金加载:
322.58%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
46 (48.42%)
短期交易:
49 (51.58%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-13.15 BRL
平均利润:
144.53 BRL
平均损失:
-260.32 BRL
最大连续失误:
7 (-1 197.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 527.00 BRL (3)
每月增长:
-54.87%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 798.00 BRL
最大值:
3 973.00 BRL (65.53%)
相对跌幅:
结余:
82.10% (3 973.00 BRL)
净值:
95.05% (2 383.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 741.50 BRL
最差交易: -1 264 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 920.00 BRL
最大连续亏损: -1 197.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



没有评论
