交易:
95
盈利交易:
58 (61.05%)
亏损交易:
37 (38.95%)
最好交易:
1 741.50 BRL
最差交易:
-1 263.50 BRL
毛利:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
毛利亏损:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
最大连续赢利:
20 (1 920.00 BRL)
最大连续盈利:
3 263.00 BRL (8)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
50.20%
最大入金加载:
322.58%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
16 小时
采收率:
-0.31
长期交易:
46 (48.42%)
短期交易:
49 (51.58%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-13.15 BRL
平均利润:
144.53 BRL
平均损失:
-260.32 BRL
最大连续失误:
7 (-1 197.00 BRL)
最大连续亏损:
-2 527.00 BRL (3)
每月增长:
-54.87%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 798.00 BRL
最大值:
3 973.00 BRL (65.53%)
相对跌幅:
结余:
82.10% (3 973.00 BRL)
净值:
95.05% (2 383.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 741.50 BRL
最差交易: -1 264 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 920.00 BRL
最大连续亏损: -1 197.00 BRL
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
