СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
58 (61.05%)
Убыточных трейдов:
37 (38.95%)
Лучший трейд:
1 741.50 BRL
Худший трейд:
-1 263.50 BRL
Общая прибыль:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Общий убыток:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 920.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
3 263.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
50.20%
Макс. загрузка депозита:
322.58%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
46 (48.42%)
Коротких трейдов:
49 (51.58%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-13.15 BRL
Средняя прибыль:
144.53 BRL
Средний убыток:
-260.32 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 197.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 527.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-54.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 798.00 BRL
Максимальная:
3 973.00 BRL (65.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.10% (3 973.00 BRL)
По эквити:
95.05% (2 383.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 741.50 BRL
Худший трейд: -1 264 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 920.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 197.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



Нет отзывов
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade na unha NoBot
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
2K
BRL
20
0%
95
61%
50%
0.87
-13.15
BRL
95%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.