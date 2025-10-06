- Прирост
Всего трейдов:
95
Прибыльных трейдов:
58 (61.05%)
Убыточных трейдов:
37 (38.95%)
Лучший трейд:
1 741.50 BRL
Худший трейд:
-1 263.50 BRL
Общая прибыль:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Общий убыток:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 920.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
3 263.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
50.20%
Макс. загрузка депозита:
322.58%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
16 часов
Фактор восстановления:
-0.31
Длинных трейдов:
46 (48.42%)
Коротких трейдов:
49 (51.58%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-13.15 BRL
Средняя прибыль:
144.53 BRL
Средний убыток:
-260.32 BRL
Макс. серия проигрышей:
7 (-1 197.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-2 527.00 BRL (3)
Прирост в месяц:
-54.87%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 798.00 BRL
Максимальная:
3 973.00 BRL (65.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
82.10% (3 973.00 BRL)
По эквити:
95.05% (2 383.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 741.50 BRL
Худший трейд: -1 264 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 920.00 BRL
Макс. убыток в серии: -1 197.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
