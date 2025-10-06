- Wachstum
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
58 (61.05%)
Verlusttrades:
37 (38.95%)
Bester Trade:
1 741.50 BRL
Schlechtester Trade:
-1 263.50 BRL
Bruttoprofit:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Bruttoverlust:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 920.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 263.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
50.20%
Max deposit load:
322.58%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
46 (48.42%)
Short-Positionen:
49 (51.58%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-13.15 BRL
Durchschnittlicher Profit:
144.53 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-260.32 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 197.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 527.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-54.87%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 798.00 BRL
Maximaler:
3 973.00 BRL (65.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.10% (3 973.00 BRL)
Kapital:
95.05% (2 383.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV25
|51
|WINZ25
|32
|WINQ25
|4
|WDOX25
|4
|WDOU25
|3
|WDOZ25
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV25
|-8
|WINZ25
|-288
|WINQ25
|-32
|WDOX25
|-11
|WDOU25
|-95
|WDOZ25
|-117
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV25
|2.7K
|WINZ25
|-3.8K
|WINQ25
|1.6K
|WDOX25
|-2.5K
|WDOU25
|-28K
|WDOZ25
|-13K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 741.50 BRL
Schlechtester Trade: -1 264 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 920.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 197.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
