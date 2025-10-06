SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Trade na unha NoBot
Anderson De Assis

Trade na unha NoBot

Anderson De Assis
0 Bewertungen
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -43%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
58 (61.05%)
Verlusttrades:
37 (38.95%)
Bester Trade:
1 741.50 BRL
Schlechtester Trade:
-1 263.50 BRL
Bruttoprofit:
8 383.00 BRL (47 113 pips)
Bruttoverlust:
-9 632.00 BRL (89 812 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 920.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 263.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
50.20%
Max deposit load:
322.58%
Letzter Trade:
14 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.31
Long-Positionen:
46 (48.42%)
Short-Positionen:
49 (51.58%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-13.15 BRL
Durchschnittlicher Profit:
144.53 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-260.32 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-1 197.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 527.00 BRL (3)
Wachstum pro Monat :
-54.87%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 798.00 BRL
Maximaler:
3 973.00 BRL (65.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
82.10% (3 973.00 BRL)
Kapital:
95.05% (2 383.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV25 51
WINZ25 32
WINQ25 4
WDOX25 4
WDOU25 3
WDOZ25 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV25 -8
WINZ25 -288
WINQ25 -32
WDOX25 -11
WDOU25 -95
WDOZ25 -117
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV25 2.7K
WINZ25 -3.8K
WINQ25 1.6K
WDOX25 -2.5K
WDOU25 -28K
WDOZ25 -13K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 741.50 BRL
Schlechtester Trade: -1 264 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 920.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 197.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.



Keine Bewertungen
2025.12.21 18:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.28 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 15:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 15:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 15:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.28 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 14:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 13:33
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 12:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.13 20:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 18:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 22:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.07 22:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 20:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.11.02 12:09
No swaps are charged
2025.10.29 15:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
