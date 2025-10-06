- Croissance
Trades:
52
Bénéfice trades:
35 (67.30%)
Perte trades:
17 (32.69%)
Meilleure transaction:
535.00 BRL
Pire transaction:
-1 058.00 BRL
Bénéfice brut:
3 630.00 BRL (18 354 pips)
Perte brute:
-3 631.00 BRL (56 820 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (1 920.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 920.00 BRL (20)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
23 (44.23%)
Courts trades:
29 (55.77%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.02 BRL
Bénéfice moyen:
103.71 BRL
Perte moyenne:
-213.59 BRL
Pertes consécutives maximales:
4 (-512.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 058.00 BRL (1)
Croissance mensuelle:
24.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 271.00 BRL
Maximal:
1 322.00 BRL (33.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 BRL)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 BRL)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|WINV25
|44
|WINQ25
|4
|WDOU25
|3
|WDOX25
|1
|
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|WINV25
|194
|WINQ25
|-32
|WDOU25
|-95
|WDOX25
|-68
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|WINV25
|2.9K
|WINQ25
|1.6K
|WDOU25
|-28K
|WDOX25
|-16K
|
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +535.00 BRL
Pire transaction: -1 058 BRL
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +1 920.00 BRL
Perte consécutive maximale: -512.00 BRL
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Este sinal é 100% manual, sem uso de robôs, algoritmos ou operações automáticas. Foco exclusivo nos ativos WIN e WDO, com entradas pensadas, estudadas e nada impulsivas. Aqui não tem "trade compulsivo" — cada operação é feita com paciência e critério. Se você busca, calma e decisões humanas, e é paciente, está no lugar certo.
